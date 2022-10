Un affrontement entre une équipe de Manchester et une équipe de Liverpool ne peut pas être anodin. Même lorsqu'il ne s'agit pas du derby d'Angleterre. Ce dimanche, c'est Everton qui se présentait face à Man United, dans l'antre des Toffees. Mais ce court déplacement revêtait une importance cruciale pour l'équipe d'Erik ten Hag, complètement dépassée dans tous les secteurs du jeu lors du derby contre City il y a une semaine, où elle avait été balayée sur un score de tennis (3-6). Contraint de gagner pour reprendre un peu de crédit, United a fait le métier.

Ronaldo retrouve enfin le sourire

Les Mancuniens avaient pourtant très mal commencé en encaissant un but d'entrée de jeu par Iwobi (1-0, 15e). Mais Antony a vite remis United sur les bons rails en profitant d'une très belle ouverture de Martial pour aller égaliser d'un plat du pied bien assuré (1-1, 15e). Encore très en jambes, Martial, justement, a toutefois dû laisser sa place à Cristiano Ronaldo suite à un pépin physique. Un changement finalement payant, puisque le quintuple Ballon d'Or a enfin retrouvé le sourire en inscrivant le but victorieux de son équipe en fin de première période (1-2, 44e). Le score n'a plus évolué. Un résultat qui permet à Manchester United de remonter à la 5e place au classement.