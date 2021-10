United et Ronaldo répondent présent

Corrigé, humilié, fessé, Manchester United a subi la fureur de l'attaque de Liverpool jusqu'à en devenir tout rouge, lors de la dernière journée de Premier League. Les Mancuniens tentaient ce samedi soir, pour le compte de la 10eme levée du championnat anglais, de se refaire la cerise sur le terrain de Tottenham et accessoirement, de sauver la peau de leur manager Ole Gunnar Solskjaer, actuellement sur siège éjectable. Et c'est à la 39eme minute que l'inévitable Cristiano Ronaldo allait frapper. Bien servi par son compatriote Bruno Fernandes, le buteur portugais osait la volée parfaite du pied droit malgré l'angle fermé.La seconde période n'allait pas voir les Spurs émerger. Ce sont même les Mancuniens qui allaient doubler la mise par un ancien Parisien. Il s'agit bien entendu d'Edinson Cavani. El Matador marquait peu après l'heure de jeu en profitant d'un service signé CR7 (64eme). L'Uruguayen contrôlait du gauche et marquait du pied droit pour sceller le destin de la rencontre, une rencontre dominée par les visiteurs.. C'est finalement le remplaçant du Portugais, Marcus Rashford, qui allait porter le score à 3-0 en fin de match (86eme). Ce sera le score final, Manchester United se relance aux dépens de Tottenham. Les Red Devils sont actuellement au 5eme rang.