Premier League (J1) : Tottenham démarre fort

Tottenham a pris un départ canon. En attendant Everton-Chelsea (18h30) et les trois matches de dimanche pour conclure la première journée du Championnat d'Angleterre, les Spurs ont pris la tête du classement en disposant samedi de Southampton.



A domicile, Lloris et ses coéquipiers, menés par un but de Ward-Prowse (0-1, 12e), ont tout renversé grâce à Sessegnon (21e), Dier (31e), Salisu (61e, csc) et Kulusevski (63e).



On notera aussi les victoires de Leeds United et Newcastle et le revers d'Aston Villa de Boubacar Kamara sur le terrain de Bournemouth.