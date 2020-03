Après Arsenal et Mikel Arteta, c'est un autre club londonien qui est touché par le coronavirus. La formation de Chelsea a en effet annoncé le test positif de Callum Hudson-Odoi. De quoi provoquer le confinement de l'intégralité de l'effectif professionnel et du staff, afin de satisfaire aux mesures sanitaires de sécurité.

"Il est prévu que ceux qui n’ont pas eu de contact étroit avec Callum retournent au travail dans les prochains jours. Le bâtiment de l'équipe masculine restera fermé. Le reste de notre centre de formation, Stamford Bridge et nos autres installations fonctionnent normalement.", indiquent ainsi les Blues dans un communiqué. Quid du joueur ? Chelsea se montre rassurant. "Callum a présenté des symptômes similaires à un léger rhume lundi matin et n'a pas été sur le terrain d'entraînement depuis par mesure de précaution. Cependant, son test s'est révélé positif ce soir (jeudi, ndlr) et il va subir une période d'isolement. Malgré des tests positifs pour le virus, Callum se porte bien et a hâte de retourner sur le terrain d'entraînement dès que possible."