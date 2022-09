Il a été recruté pour marquer des buts. Erling Haaland n'a pas tardé à honorer la confiance placée en lui par les dirigeants de Manchester City.Recruté à Dortmund lors du dernier mercato, l'attaquant norvégien a déjà frappé à treize reprises en neuf rencontres, toutes compétitions confondues.En Ligue des champions, l'ancienne terreur de Bundesliga a brillé cette semaine avec un but acrobatique inscrit justement contre son ancienne équipe du Borussia (2-1).Et vendredi, Haaland a été désigné joueur du mois d'août en Premier League. Une période au cours de laquelle il a inscrit neuf buts, dont deux triplés (Crystal Palace, Nottingham Forest).L'attaquant de 22 ans et son nouveau club occupent la deuxième place du Championnat d'Angleterre, à un point d'Arsenal, après six journées.