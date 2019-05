Premier League: Guardiola préféré à Klopp

Pep Guardiola a été élu mardi entraîneur de l'année en Premier League.

Le détail des résultats, qui reposent sur les votes des joueurs et d'un panel d'experts, n'est pas communiqué. Nuno Espirito Santo (Wolverhampton), Mauricio Pochettino (Tottenham) et bien sûr Jurgen Klopp (Liverpool) étaient les autres nommés.

C'est la première fois qu'un entraîneur est récompensé deux saisons de suite depuis sir Alex Ferguson, sacré de 2007 à 2009. Désigné 11 fois au total, il avait aussi validé deux autres "back to back" (1996 et 1997, puis 1999 et 2000), José Mourinho l'ayant également réussi (en 2005 et 2006).