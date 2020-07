Premier League : Guardiola dithyrambique envers De Bruyne

Ce vendredi, Jordan Henderson a été élu joueur de l'année en Premier League, devant notamment Kevin de Bruyne, qui a terminé deuxième des votes. Et Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a offert sa réaction devant cette information en conférence de presse. Il a valorisé la saison réalisée par son milieu de terrain, pierre angulaire des citizens depuis plusieurs saisons. " De Bruyne parle de lui-même pour ce qu'il donne à notre équipe et à la Premier League. Il n'est pas nécessaire de dire à quel point il est un joueur fantastique. Félicitations au capitaine de Liverpool pour ce prix, c'est un très bon joueur", a jugé le technicien catalan.



De Bruyne, prochain capitaine de City ?

Avec le départ acté de David Silva au terme de la saison, l'identité du prochain capitaine de l'équipe est incertain, et Guardiola pourrait confier ce rôle au milieu de terrain belge, même si il a nuancé sa réponse sur le sujet : "Nous verrons bien. Ça dépend de ce que les joueurs veulent et cela se fait naturellement", a expliqué l'entraîneur.



Puis il a évoqué les capacités du jeu de De Bruyne dans le détail : " Il aime faire des passes. J'adorerais que Kevin marque des buts mais il aime aussi faire des passes. Je pense que ces derniers temps, il aime prendre des coups francs et des penalties et il aime cette responsabilité", a-t-il indiqué alors que De Bruyne a été l'auteur de 11 buts et 19 passes décisives en championnat cette saison.



Alors que Manchester City va disputer son dernier match de Premier League dimanche, contre Norwich (17h), De Bruyne pourrait battre le record de passes décisives de Thierry Henry qui avait délivré 20 offrandes lors de la saison 2002-2003 sous le maillot d'Arsenal.