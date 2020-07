Premier League : Gerrard rend hommage à Liverpool

🙏🗨️ Steven Gerrard : "Merci à Liverpool de nous avoir rendus ma famille et moi très heureux" pic.twitter.com/1osLyGwPAA

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 19, 2020

Gerrard très heureux pour Liverpool

Après 30 ans d’attente, Liverpool a de nouveau été sacré champion d'Angleterre cette saison en Premier League. L'ancienne légende des Reds, Steven Gerrard, a exprimé son sentiment sur cette nouvelle, lui qui n'a jamais pu obtenir le sacre durant sa carrière avec Liverpool, de 1998 à 2015. Alors, il a tenu à remercier Klopp et ses joueurs, auteurs d'une épopée magique dans le championnat., a commenté le coach des Glasgow Rangers, en conférence de presse."Je pense qu'ils l'ont vraiment mérité. L'année dernière, ils sont passés si près... Cette année, ils ont élevé leur niveau. Félicitations à Liverpool, merci de nous avoir rendus, moi et ma famille, très heureux", a enchaîné l'ancien milieu de terrain. Champion et leader du classement avec 93 points au compteur, Liverpool peut espérer achever la saison avec 99 points, en cas de succès face à Chelsea et Newcastle, lors des deux dernières journées de cet exercice 2019-2020. Cela ne sera donc pas possible de battre le record de points obtenus dans l'histoire, propriété du Manchester City de Pep Guardiola, réalisé lors de l'exercice 2017-2018 (100 points).