Premier League : Gerrard élogieux envers Zidane et Messi

Je regarde en arrière tous les jours et je pense que je le ferai pour toujours et à jamais", a-t-il assuré.

Zidane, le premier à avoir bluffé Gerrard

C'est là que je voulais en choisir deux. À mes débuts, c'était Zinedine Zidane. J'avais dans la vingtaine et c'était probablement la première fois que j'allais sur un terrain de football et que j'étais complètement sous le choc parce que j'avais été impressionné par quelqu'un. Juste la taille, le physique, la puissance, la force, l'habileté, la taille de ses pieds et la façon dont il manipulait le ballon.

L'autre est certainement Lionel Messi. Il est juste un footballeur anormal, il y en a qui opèrent sur une planète différente de la nôtre. Il est mon Diego Maradona moderne", a indiqué Gerrard au sujet du numéro 10 du Barça.

Steven Gerrard (40 ans) a disputé de nombreuses rencontres durant sa carrière de joueur. L'actuel coach des Glasgow Rangers est une légende de Liverpool, et a connu de grandes désillusions sous le maillot de l'Angleterre, même en ayant été un élément majeur de la "génération dorée" de la sélection, qui n'est pas parvenue à remporter de titres lors des différents tournois joués.Sondé sur le meilleur joueur qu'il a affronté durant sa carrière, il a donné deux noms. "