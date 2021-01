Après avoir recruté de nombreux joueurs pendant le mercato estival, Chelsea risque de passer son hiver à chercher un nouvel entraîneur. A la sortie des fêtes, Frank Lampard n'a plus le droit à l'erreur. Toutes compétitions confondues, son équipe n'a gagné qu'une fois lors des sept derniers matchs. Une mauvaise série qui a fait reculer les Blues au huitième rang du classement de la Premier League. Une place qui n'est pas en adéquation avec les ambitions du début de saison. Les 240 millions d'euros dépensés pendant le dernier mercato devaient permettre de construire une équipe capable de succéder à Liverpool. Au lieu de ça, le club londonien débute l'année dans une moins bonne position que douze mois auparavant. Un constat d'échec qui s'explique par des recrues en difficultés mais aussi par un coach qui est loin d'être irréprochable.

Face aux gros, Chelsea se fait petit

Frank Lampard semble avoir des difficultés à gérer un effectif pléthorique. Si les blessures ne lui ont pas rendu service, l'Anglais a eu du mal à dégager une équipe-type. Et quand il semblait y parvenir, il n'y a pas intégré certains hommes en forme dont Olivier Giroud. Dans ces conditions, difficiles de produire du jeu et des efforts cohérents sur le terrain. Ces limites ont sauté aux yeux lors de la débâcle de Chelsea contre Manchester City ce dimanche (1-3). Les Blues n'ont tout simplement pas été bons. Une faillite collective qui devient régulière face aux cadors. Depuis le début de la saison, Chelsea n'a battu que deux adversaires qui étaient dans le top 10 : Crystal Palace à la quatrième journée (4-0) et West Ham (3-0) le 21 décembre pour ce qui reste la dernière victoire en date des Blues. Si l'ancien milieu de terrain a évoqué le manque d'expérience de ses joueurs, ce reproche est aussi valable pour lui.

« Je ne suis pas inquiet »

Face aux grosses écuries, les coéquipiers de N'Golo Kanté déjouent. Et c'est un vrai problème pour une équipe qui n'a tenu que trois matchs sur le podium. A l'époque, les fans londoniens se réjouissaient de l'efficacité d'Edouard Mendy au poste de gardien et d'une série de neuf matchs de championnat sans défaite. Les difficultés dans le jeu n'étaient pas évoquées alors même que Timo Werner ou Kai Havertz étaient transparents pendant qu'Hakim Ziyech faisait son retour de blessure. Interrogé sur son avenir en conférence de presse ce dimanche, Frank Lampard a annoncé qu'il ne se faisait pas trop de soucis. « Je ne suis pas inquiet à ce sujet. Je viens de parler à l’équipe après le match de la façon dont j’aborde les périodes difficiles. Je sais que cela ne va pas être facile. Il y a un mois, les gens discutaient de quand j’allais obtenir un nouveau contrat. La pression reste constante. Mon travail est de continuer à travailler et de mettre en place mon équipe. » Les médias britanniques évoquent pourtant de plus en plus souvent l'arrivée d'un nouveau coach plus expérimenté sur le banc de Chelsea. Et si c'était l'ultime retouche nécessaire à l'effectif londonien pour se mêler à la course au titre ?