Premier League : Favoris, maintien… présentation de la saison

Liverpool peut-il réaliser le doublé ? Après avoir mis fin une très longue disette, les Reds espèrent bien réussir à conserver leur trophée en Angleterre. Mais, cette année encore, un duel à distance avec Manchester City devrait grandement animer la saison. En effet, hormis les joueurs de Jürgen Klopp, les Citizens sont les mieux armés pour pouvoir rivaliser, ces derniers étant même les favoris pour beaucoup. Derrière, Manchester United et Chelsea qui ont déjà bien investi durant ce mercato ont les cartes en main pour au minimum accrocher le top 4 anglais, synonyme de Ligue des Champions. Intéressants par séquences, Arsenal et Tottenham tenteront de bouleverser cette hiérarchie.



Le Leeds de Bielsa peut-il le faire ?



Promus cette saison avec Leeds, West Bromwich et Fulham semblent en revanche les favoris pour redescendre directement en Championship. Cependant, le marché anglais ne s'étant pas encore vraiment emballé, les deux formations peuvent encore surprendre pour composer avec des moyens importants une équipe capable de rester dans l'élite du football anglais. Pour sa part, le Leeds de Marcelo Bielsa continue de fasciner et de créer des interrogations. La plus évidente : est-ce que les Peacoks arriveront à se maintenir avec l'Argentin ? Pour le moment, l'un des anciens clubs d'Eric Cantona en Angleterre tente de se donner les moyens de son ambition, avec notamment l'arrivée de Rodrigo Moreno pour au moins 30 millions d'euros.

Bielsa : "Toujours nerveux avant un match"





L'heure de la confirmation pour Havertz ?



Pour terminer, les équipes anglaises ne manquent pas de jeunes talents prêts à exploser aux yeux de tous. Très dépensier cet été, Chelsea n'a ainsi pas hésité à mettre 80 millions d'euros sur la table pour s'offrir les talents de Kai Havertz, l'ancienne pépite allemande du Bayer Leverkusen. Un peu plus au nord, Mason Greenwood a montré de belles choses ces derniers mois et Ole Gunnar Solskjaer espère sans doute voir son attaquant continuer sur sa lancée. Billy Gilmour (Chelsea), Eric Garcia (Manchester City) ou encore Bukayo Saka (Arsenal) seront également des noms à suivre. Enfin, recruté cet été par Crystal Palace, Eberechi Eze pourrait être l'une des belles trouvailles de la saison.