Premier League : Everton et Carlo Ancelotti enchaînent

Maupay passeur décisif, Deeney auteur d’un doublé

La résurrection d’Everton se confirme. Une semaine après l’arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc, le club de Liverpool a décroché samedi un deuxième succès de rang en Premier League, une première cette saison. Les Toffees se sont imposés sur la pelouse de Newcastle (1-2) grâce à un doublé de Dominic Calvert-Lewin, déjà auteur du seul but de la victoire face à Burnley lors du Boxing Day (1-0).Les hommes d’Ancelotti, invaincus depuis cinq rencontres en championnat, remontent dans le Top 10 avec cette série positive. Ils passent devant les Magpies, qui avaient égalisé par Fabian Schär en début de seconde période (56eme), à la faveur d’une meilleure différence de buts. Ils ne sont plus qu’à sept points du Big Four, cinq des places européennes.Everton est juste derrière Crystal Palace, qui a ramené un nul de son déplacement sur la pelouse de Southampton (1-1). James Tomkins avait ouvert le score en début de seconde période (50eme), avant la réponse de Danny Ings suite à une grossière erreur de Martin Kelly dans la relance (74eme). Les Saints sont entourés au classement de Brighton et de Bournemouth, qui s’affrontaient plus tôt dans l’après-midi en ouverture de la 20eme journée. Les Seagulls ont aisément dominé les Cherries (2-0), avec le premier but en Premier League de l’international iranien Alireza Jahanbakhsh, sur une passe décisive de Neal Maupay (3eme), et une réalisation d’Aaron Mooy (79eme).Troy Deeney a claqué un doublé, avant le troisième but de la saison d’Ismaila Sarr. Les Hornets ont pourtant passé plus d’une demi-heure en infériorité numérique, Adrian Mariappa ayant reçu deux avertissements en six minutes. Mais ce sont eux qui font la bonne opération, restant 19emes tout en revenant à deux points des Villans.