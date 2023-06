Premier League : Everton chamboule son organigramme

Le changement, c’est maintenant à Everton. Sauvé in extremis d’une descente qui aurait eu des allures de catastrophe industrielle, le club anglais va changer d’organigramme. Lundi, la direction des Toffees a annoncé les démissions de Denise Barrett-Baxendale (directrice générale), Grant Ingles (directeur financier et stratégique) et enfin Graeme Sharp (directeur non-exécutif).

« Le conseil d’administration a été formidable et a travaillé sans relâche pour le club, quelles que soient les circonstances. Ma relation avec Denise est connue pour être l’une des plus étroites du monde du football. Je la remercie pour ses nombreuses réalisations, en particulier pour le magnifique travail qu’elle a accompli en ce qui concerne notre nouveau stade » a déclaré le président d'Everton Bill Kenwright dans le communiqué du club.