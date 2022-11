Premier League : Erling Haaland en 7e division anglaise ?

La Coupe du Monde débutera ce dimanche 20 octobre et a mis un terme partiel aux différents championnats déjà bien entamés. La plupart des grands joueurs vont donc partir pour le Moyen-Orient afin de préparer au mieux le mondial qui approche à grands pas. Seulement, certaines stars ne prendront pas part au mondial pour cause de blessure ou, car leur pays ne s'est pas qualifié pour la plus grande compétition de sélections. C'est le cas - entre autres - du Norvégien Erling Braut Haaland. L'attaquant de Manchester City marche sur l'autre depuis le début de saison et a inscrit 18 buts et délivré trois passes décisives en championnat pour cinq pions en quatre rencontres de Ligue des Champions. Le serial buteur va donc pouvoir prendre quelques vacances, à moins qu'une surprenante offre ne vienne chambouler ses programmes.

Ashton United tente sa chance



𝘾𝙇𝙐𝘽 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙈𝙀𝙉𝙏 - 𝙀𝙍𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙃𝘼𝘼𝙇𝘼𝙉𝘿#aufc can confirm that an approach has been made for @ManCity striker Erling Haaland.



🔗https://t.co/VvWbpqdd0e#oneclub pic.twitter.com/8tzAq9o2Sy — Ashton United FC (@AshtonUnitedFC) November 14, 2022

Ce lundi, c'est une bien surprenante information qui nous parvient d'Angleterre et d'Ashton United, club évoluant en septième division anglaise. En effet, le club aimerait enrôler pour le mois de novembre et le début de décembre l'attaquant norvégien, prônant le gagnant-gagnant. Il a même publié un communiqué officiel indiquant qu'une offre concrète avait été formulée à Manchester City. "Cela aurait du sens pour les deux équipes. City ne joue pas et nous voulons les aider en gardant Erling en forme, cela a plus de sens que de jouer au golf pendant six semaines. Nous pensons qu'il nous conviendra parfaitement et qu'il s'intégrera très bien à la dynamique de notre équipe.". Si beaucoup de clubs y ont forcément déjà pensé, aucun club n'avait osé faire une telle proposition. S'il semble très peu probable que l'offre soit acceptée, il est difficile de ne pas souligner la belle tentative du club d'Ashton.