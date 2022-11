Premier League : Erik ten Hag furieux contre Cristiano Ronaldo

Ça risque d'être très bouillant lorsque Cristiano Ronaldo reviendra à Manchester United après la Coupe du Monde. L'attaquant portugais a livré une interview incendiaire à l'encontre de son club et s'en est pris personnellement à Erik Ten Hag, Wayne Rooney et Gary Neville auprès du journaliste Piers Morgan. De cette interview, qui sera diffusée dans la semaine, des extraits sont déjà sortis dans les médias. On entend notamment CR7 assurer qu'il n'a aucun respect pour son coach. Forcément, le concerné serait furieux contre le quintuple Ballon d'Or. Il ne compterait plus le faire jouer et l'avenir de Cristiano Ronaldo paraît bien loin des Red Devils désormais.

Ten Hag furieux contre CR7

D'après ESPN, le coach néerlandais de Manchester United aurait fait savoir à ses dirigeants que CR7 ne rejouera plus sous ses ordres. Ronaldo pourrait donc bien quitter officiellement United à quelques mois de la fin de son contrat. Les dirigeants du club mancunien réfléchiraient à résilier le contrat de leur ancienne vedette.

En plus de Ten Hag, des joueurs seraient également furieux de l'interview du Portugais. Spécialement Bruno Fernandes, comme le confirme la fraîche poignée de mains entre les deux hommes lors de leurs retrouvailles au sein de la sélection portugaise lundi. Cristiano Ronaldo s'est mis beaucoup de monde à dos à Manchester United et son aventure devrait se terminer dans la tristesse et peut-être même l'indifférence...