Premier League : Echanges de maillots et célébrations de buts interdites

Les instances anglaises ont prévu d'interdire aux joueurs de Premier League de cracher, d'échanger les maillots et de célébrer les buts en cas de reprise du championnat de première division selon une indiscrétion du Daily Star. Le but ? Empêcher la propagation du coronavirus. Ces nouvelles règles, élaborées dans le cadre de protocoles sanitaires, pourraient rester en vigueur pendant une durée d'un an. Se serrer les mains avant les rencontres sera également proscrit. Le barème des sanctions n'est pas encore connu, mais il est aussi prévu d'interdire aux joueurs de partager des bouteilles d'eau ou de cracher à l'entraînement.