La FA, la Premier League et l'EFL se sont réunies pour convenir d'un plan concernant les conditions d'entrée des joueurs étrangers après le Brexit", peut-on lire en guise d'introduction.

La Premier League devra composer avec une zone d'action limitée



The FA, the Premier League and EFL have come together to agree a plan for entry requirements for overseas players post Brexit: https://t.co/7HVeIvcbcd. pic.twitter.com/maxYKI9ieL

— FA Spokesperson (@FAspokesperson) December 1, 2020

"• Apparitions internationales seniors et en catégorie de jeunes

• Qualité du club vendeur, en fonction de la ligue dans laquelle il se trouve et de son ancienne position dans la ligue

• Apparitions en club, basées sur les minutes de la ligue nationale et des compétitions continentales

L’accord est conforme aux critères exigés par le gouvernement et entrera en vigueur lorsque le Royaume-Uni quittera l’Union européenne, au cours de la nouvelle année. Il sera mis en œuvre lors de la fenêtre de transfert de janvier 2021 et révisé dans son intégralité avant la fenêtre de transfert de l'été 2021", peut-on lire.



Dès le 31 décembre 2020, le Brexit engendrera la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Et il y aura certains changements au niveau du football en Angleterre, comme vient de le préciser la fédération anglaise (FA) dans un communiqué.L'instance a particulièrement évoqué le cas du mercato en général. Il faudra composer avec des nouvelles mesures pour les clubs de Premier League et d’EPL. "Ainsi, après le Brexit, il ne sera pas possible pour les clubs anglais de recruter de façon libre des joueurs de l'Union européenne. Les éléments des pays de l'Union européenne avec un désir d'évoluer en Premier League ou en EFL devront d'abord posséder un GBE. Celui-ci se verra évalué avec des points. Le communiqué précise ainsi les critères.Par ailleurs, il est aussi indiqué que les clubs de Premier League ne pourront pas recruter plus de 3 joueurs étrangers de moins de 21 ans lors du prochain mercato hivernal. De plus, il sera impossible de recruter un joueur avant ses 18 ans.