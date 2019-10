Premier League: Digne plombe Everton

Un match fou entre Brighton et Everton, samedi après-midi en Premier League, s’est conclu sur la victoire des Seagulls (3-2) après un but contre son camp de Lucas Digne au bout du temps additionnel...

Gross a ouvert le score pour les locaux (15e), avant un csc signé Webster (20e). Les Toffees ont ensuite pris l’avantage à un quart d’heure de la fin, grâce à Calvert-Lewin (74e), mais Maupay a égalisé sur penalty (80e) et Digne a donc expédié un centre adverse dans son propre but (94e). Brighton est 12e et Everton 16e.

Auteur du but de la victoire de Sheffield United contre Arsenal (1-0), lundi, Lys Mousset a cette fois-ci permis à son équipe de prendre un point à West Ham (1-1). Le promu est 7e, alors que les Hammers de Sébastien Haller enchaînent un 4e match sans victoire et se retrouvent 9e.