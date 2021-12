Premier League : Deux matchs du Boxing Day annulés !

"A la suite de demande de reports de Leeds United et Watford en raison du Covid-19, le conseil d'administration de la Premier League s'est réuni ce matin et a accepté avec regret de reporter les deux matches des clubs programmés lors du Boxing Day", le lendemain de Noël, précise la Premier League dans un communiqué. La Ligue avait déjà dû reporter dix matches sur les trois dernières journées de championnat, dont six des dix programmés le week-end dernier, alors que la Grande-Bretagne est confrontée à un nombre records de cas de Covid-19 causés par le variant Omicron. Lundi, son conseil d'administration avait déjà examiné des demandes de report, mais elle avait alors écarté cette option en raison d'un supposé risque d'atteinte à l'intégrité de la compétition.

Cette crise survient dans une période charnière de la saison du foot anglais, aussi bien sur le plan sportif que financier, au vu des affluences attendues lors des trois journées programmées entre le 26 décembre et le 3 janvier. L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, et son homologue de Tottenham, Antonio Conte, ont plaidé pour une réduction à un match des demi-finales aller-retour de la Coupe de la Ligue anglaise Liverpool-Arsenal et Tottenham-Chelsea, prévues début janvier, afin de désengorger le calendrier. L'an dernier, ces demi-finales avaient été réduites à une seule rencontre en raison de la pandémie.

Déjà trois matchs de retard pour Tottenham

Les Spurs, septièmes de la Premier League, ont trois matches en retard à disputer en raison de reports liés aux mauvaises conditions météorologiques et à l'épidémie de coronavirus au sein de l'effectif. "Ce serait mieux de disputer un match au lieu de deux, en particulier dans le contexte actuel, mais nous respectons les règles", a réagi leur entraîneur, l'Italien Antonio Conte. "Je pense que ce serait mieux de disputer un seul match, mais ce que je dis n'est pas trop important", a déclaré le technicien allemand de Liverpool, Jürgen Klopp, pas opposé à l'idée d'aller défier Arsenal à l'Emirates Stadium.

Son capitaine, Jordan Henderson, s'était inquiété mercredi que "personne ne prenne au sérieux le bien-être des joueurs", dans un contexte de préoccupations lancinantes sur le nombre de matches imposés aux équipes. La semaine dernière, Liverpool a enregistré quatre cas de Covid dans son effectif.