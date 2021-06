Premier League : Des règles adoptées pour protéger le championnat

Premier League Shareholders today approved rules to further protect the #PL against future competition breakaways

"Lors de l'assemblée générale annuelle de la Premier League aujourd'hui, les actionnaires ont discuté d'un éventail de questions et se sont réengagés à tirer parti du collectif des 20 clubs au profit du jeu dans son ensemble. Suite à l'accord d'hier entre la Premier League, la FA et les six clubs impliqués dans les propositions de formation d'une Super League européenne, les actionnaires ont approuvé aujourd'hui des règles visant à protéger davantage la Ligue contre toute future échappée de la compétition. Les clubs qui enfreignent les nouvelles règles seront passibles de sanctions importantes. Les clubs ont également accepté le principe d'une charte des propriétaires, qui réaffirmera les valeurs et les attentes placées sur les clubs et leurs propriétaires", peut-on notamment lire sur le site officiel de l'instance.



Le projet mort-né de la Super Ligue a sans doute pesé au moment d'opérer à un tel changement. Alors que l'idée de cette compétition n'a cessé de faire parler dans le passé, et que six clubs anglais s'étaient engagés avant de se rétracter par la suite (Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea et Tottenham), la Premier League a communiqué ce jeudi soir, officialisant l'adoption de nouvelles règles pour protéger le championnat d'Angleterre.