Une nouvelle ère s’ouvre à Brighton. Le « petit » club qui occupe la 4ᵉ place de la Premier League après 4 victoires (dont la première sur le terrain de Manchester United lors de la première journée, 2-1), un nul et une défaite, a tourné la page Graham Potter.

Arrivé en 2019, le coach anglais de 47 ans s’en est allé, débauché par Chelsea et son nouveau propriétaire pour prendre la suite de Thomas Tuchel, viré à la surprise générale il y a une dizaine de jours.

Sans technicien depuis le départ de Potter, Brighton tient son nouveau coach depuis quelques heures.

Alors que la piste menant à Franck Haise, l’entraîneur français du RC Lens, avait été explorée, le club britannique a finalement choisi dimanche de confier sa destinée à un autre coach étranger. L’heureux élu est italien. Il s’agit de Roberto De Zerbi.

We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! 🤝 pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ