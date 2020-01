Le Daily Mail affirme que la lutte contre le racisme va prendre une nouvelle dimension. En effet, d'après cette source, le syndicat des joueurs anglais (PFA) milite pour des sanctions allant jusqu’à des peines de prison pour les supporters coupables de comportements racistes dans les stades. Le Mail affirme que la PFA a décidé de présenter son projet devant les autorités anglaises dans l'optique de durcir la loi, et donc, les sanctions en cas de nouveau débordement.



« La PFA est heureuse de prendre cette initiative. Nous ferons du lobbying auprès du gouvernement pour qu'il augmente les sanctions contre les personnes reconnues coupables d'infractions racistes en football. Cela comprend de prononcer des peines privatives de liberté. Il doit y avoir une dissuasion plus importante. Trop c'est trop. Ce sont des crimes de haine. », avait tonné Gordon Taylor, directeur du syndicat, à l'issue du match du 22 décembre dernier entre Chelsea et Tottenham au terme duquel Antonio Rudiger avait été victime de cris racistes. Un homme avait d'ailleurs été arrêté par la police anglaise dans cette affaire.