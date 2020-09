Premier League : De Bruyne élu joueur de la saison 2019-2020

Trent Alexander-Arnold, meilleur jeune joueur de la saison



WELL IN, TRENT! 🙌@trentaa98 is the PFA Young Player of the Year 👏 #PFAawards pic.twitter.com/FMncd28GxJ

— Liverpool FC (@LFC) September 8, 2020

Manchester City n'a pas forcément su être à la hauteur cette saison, après avoir obtenu un double titre consécutif en Premier League et un bilan de 198 points cumulés sur les deux saisons précédentes.Cependant, au milieu de la saison compliqué de City (également éliminé quart de finale de la Ligue des Champions), Kevin de Bruyne s'est distingué par sa qualité individuelle supérieure.L'international belge a été le maître à jouer de son équipe. C'est lui qui a dicté le tempo, délivré les passes, et trouvé les solutions, de la façon la plus régulière. Il a été auteur de 13 buts et 20 passes décisives en Premier League."Kevin est le meilleur joueur du championnat cette année. Il l'a mérité, il l'a montré et je suis heureux qu'il ait reçu cette appréciation et ce respect du monde du football.avait notamment expliqué le président du club, Khaldoon Al Mubarak, fin août.(Liverpool), désigné la saison passée. Trent Alexander-Arnold, lui, a été élu meilleur jeune joueur de la saison.