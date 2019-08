Premier League: De Bruyne dans l’histoire

Passeur décisif, bien involontairement, pour Sergio Aguero dimanche à l’occasion du déplacement de Manchester City à Bournemouth dans le cadre de la 3e journée de Premier League, Kevin de Bruyne est entré à cette occasion dans l’histoire du championnat anglais.

Le Belge est en effet le plus rapide à atteindre la barre des 50 passes décisives en Premier League, après 123 matches. Il devance notamment Mesut Özil (141 matches), Eric Cantona (143), Dennis Bergkamp (146) et Cesc Fabregas (165).

50 - Kevin De Bruyne has now made 50 assists in the Premier League, achieving this milestone in the fewest appearances of any player in the competition's history (123). Exquisite. pic.twitter.com/HMM5p2Q251