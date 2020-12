Premier League : Dans le temps additionnel, Rashford offre la victoire à MU

Manchester United termine l’année civile sur un succès. Opposés à Wolverhampton, ce mardi, les Red Devils ont cru devoir se contenter d’un nul après 90 minutes sans marqué. Mais, ils ont fini par remporter dans la mise (1-0). Dans les arrêts de jeu, et comme pour se remémorer au bon souvenir du Fergie Time, ils ont réussi à forcer la décision. Marcus Rashford les a libérés d’un tir croisé du gauche, après une belle action à l’entrée de la surface. Un but qui vaut de l’or puisqu’il permet à MU de se positionner provisoirement comme le nouveau dauphin de Liverpool. MU a dû être patient

Dans cette rencontre, les Mancuniens ont eu les occasions pour scorer plus tôt, mais l’efficacité n’était pas au rendez-vous. Bruno Fernandes est celui qui a été le plus proche de débloquer la situation à la 34e, mais il a buté sur Rui Patricio. Et en deuxième mi-temps, c’est Paul Pogba qui a été frustré par le gardien portugais, sur un tir de loin (75e). Il y a aussi eu un but d’Edinson Cavani, refusé cependant pour cause de hors-jeu.



Les Red Devils ont donc eu plusieurs situations intéressantes. Toutefois, ce sont les visiteurs qui ont été les plus dangereux. Fidèles à leurs habitudes, les protégés de Nuno Espirito ont proposé un visage très conquérant. Ils auraient pu passer devant dès la 13e minute, n’était-ce l’arrêt de David De Gea sur un tir de Ruben Neves. De Gea a frustré les Wolves

Très solide, le portier espagnol a aussi frustré Romain Saiss (39e) ainsi que Ryan Ait-Nouri (81e), deux ex-angévins. La seule fois où il était battu, à la 23e sur une tête de l’international marocain, il a été supplée par sa transversale.



Au final, MU l’a donc emporté sur le fil et porté aussi accessoirement à neuf sa série de matches consécutifs sans défaite. Avant un mois de janvier très corsé qui les verra affronter City, Liverpool et Arsenal, c’est de très bon augure pour les Mancuniens.