Premier League : Crystal Palace gifle Tottenham avec un doublé d'Edouard

Peut-être est-ce le fait d'avoir croisé Tottenham, l'ennemi juré de ses Gunners de coeur... Le coach Patrick Vieira tient son match référence de manière un peu inattendue sur le banc de Crystal Palace, en infligeant un 3-0 aux Spurs dans le dernier quart d'heure. Alors que Harry Kane et ses partenaires évoluaient à dix depuis l'heure de jeu à cause de l'expulsion de Tanganga, c'est d'abord un penalty de Zaha qui a permis aux locaux d'ouvrir la marque (75eme). Puis l'heure du festival Odsonne Edouard est arrivée : l'attaquant français, à peine recruté et entré en jeu, a ainsi marqué sur son premier ballon (2-0, 84eme) avant d'enfoncer le clou dans le temps additionnel (3-0, 90eme+3).



C'est la première fois qu'un remplaçant réussit un doublé pour ses débuts en Premier League depuis Sergio Agüero en 2011. C'est aussi le nouveau record pour un premier but dans le championnat anglais, 28 secondes après son apparition sur la pelouse. Hugo Lloris, pas impérial sur ces deux buts, n'avait pas encaissé de but depuis le début de la saison, Tottenham remportant ses trois premières rencontres sur le score minimal de 1-0. Pour la première fois de sa carrière, Kane n'a pas touché le moindre ballon dans la surface. Et pour la deuxième fois seulement depuis 2016, les Spurs n'ont pas tiré une seule fois en 45 minutes - lors de la première période.



Leaders, les hommes de Nuno Espirito Santo étaient aussi les seuls à avoir gagné leurs trois premiers matchs de Premier League, ce qui classe la performance de Crystal Palace après un début d'exercice plutôt inquiétant (seulement deux points pris sur neuf possibles). Sans victoire depuis onze matchs de championnat au total, ce quatrième derby londonien consécutif pour ouvrir la saison est enfin le bon pour le club du sud de Londres, qui égale son plus large succès dans un match entre clubs de la capitale, après deux autres 3-0 contre Tottenham en 2005 et Arsenal en 2017.