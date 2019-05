Premier League: Crystal Palace condamne Cardiff

Cardiff est officiellement relégué de Premier League après sa défaite face à Crystal Palace (2-3), ce samedi, lors de la 37e journée.

Wilfried Zaha (28e), Michy Batshuayi (39e) et Andros Townsend (70e) sont les buteurs des Eagles, alors que les Bluebirds, qui avaient égalisé grâce à Martin Kelly (31e c.s.c), n'ont pu que réduire l'écart par Bobby Reid (90e).

Crystal Palace remonte à la 12e place, alors que Cardiff accompagnera donc Huddersfield et Fulham à l'étage inférieur.

FULL-TIME Cardiff 2-3 Crystal Palace



