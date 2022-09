Décidément, la saison de Cristiano Ronaldo à Manchester United ressemble à un long chemin de croix. En froid avec sa direction et son entraîneur à cause de ses velléités de départ durant le mercato, il n'a jamais gagné une place de titulaire à part entière aux yeux d'Erik Ten Hag.

Titulaire à une seule reprise en six journées de Premier League, c'est plutôt en Ligue Europa qu'il engrange du temps de jeu. C'est d'ailleurs lors de la dernière sortie européenne des Red Devils, sur la pelouse du Sherif Tiraspol en Moldavie, qu'il a transformé un penalty et donc validé son premier but de la saison avec MU.

Une sanction plus de cinq mois plus tard ?

Une éclaircie éphémère dans le ciel du quintuple Ballon d'or. Actuellement en stage avec le Portugal qui doit disputer ses deux derniers matchs de Ligue des Nations lors de cette fenêtre internationale, CR7 a reçu une bien mauvaise nouvelle d'Angleterre ce vendredi.

Par le biais d'un communiqué, la fédération (FA) l'accuse d'avoir eu un comportement "violent ou inapproprié" après le coup de sifflet final de la rencontre Everton - Manchester United du 9 avril dernier en Premier League qui s'était soldé par un revers des Mancuniens à Goodison Park (1-0). Sanctionné d'un carton jaune pour conduite anti-sportive en fin de match (87eme), le Portugais en a même par la suite rajouté une couche.

Au moment de se diriger vers les vestiaires, il a tapé dans la main d'un jeune supporter des Toffees, lui faisant tomber son téléphone. Un acte qui lui avait valu les foudres de nombreux internautes sur les réseaux et pour lequel il s'était excusé via son compte Instagram. Prise très au sérieux, cette affaire avait suscité l'ouverture d'une enquête de la police de Liverpool qui s'est finalement contentée de formuler un rappel à la loi au joueur. Néanmoins, sur la scène footballistique Cristiano Ronaldo pourrait écoper de la part de la FA d'une suspension, plusieurs mois a posteriori.