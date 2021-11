Actuellement à six longueurs du leader Chelsea, le champion en titre Manchester City devait continuer d'engranger les points après le derby victorieux contre Manchester United à Old Trafford et pour ce faire, il fallait battre le Everton de Rafa Benitez, qui vient de signer un bon début de saison. Dominateur sans partage, le club citizien a martelé le bloc bas des Toffees jusqu'à l'ouverture du score de Raheem Sterling suite à une inspiration géniale de Cancelo.Suite à un centre à ras de terre de Foden côté gauche, intercepté par Keane et mal relancé dans l'axe par Allan, Rodri s'offrait une belle frappe du droit qui allait au fond. 2-0, un score qui commençait à bien épouser la philosophie de la rencontre. Il allait d'ailleurs lui ressemble encore plus avec le but de Bernardo Silva en fin de match. L'ancien Monégasque profitait d'une première frappe repoussée de Palmer pour faire mouche à 4 minutes du terme.