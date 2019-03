Premier League: City repasse en tête, United double Arsenal

Sur le pont ce samedi après-midi, dans le cadre de la 29e journée de Premier League, les deux clubs de Manchester ont chacun empoché trois points cruciaux, respectivement à Bournemouth (0-1) et contre Southampton (3-2).

Les hommes de Pep Guardiola se sont contentés du seul but de Riyad Mahrez (55e), qui avait remplacé un Kevin De Bruyne légèrement blessé. Les champions en titre prennent deux points d’avance en tête, alors que Liverpool joue un derby contre Everton dimanche.

Les Red Devils se sont imposés au terme d’un match fou et en profitent pour reprendre la 4e place à Arsenal. Le jeune français Yan Valery (26e) et James Ward-Prowse (75e) ont marqué pour les Saints, mais Andreas Pereira (53e) et Romelu Lukaku, auteur d’un doublé (59e et 88e), ont fait gagner MU. A noter que Paul Pogba a raté un penalty dans le additionnel (94e), alors qu'Alexis Sanchez est sorti sur blessure, à quatre jours du 8e de finale retour de Ligue des champions contre le PSG.