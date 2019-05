Premier League: City repasse devant les Reds

Tout se jouera donc lors de la 38e et dernière journée... Lundi soir, en clôture de la 37e levée de Premier League, Manchester City a difficilement pris la mesure de Leicester City (1-0), s'offrant ainsi une victoire qui lui permet de devancer désormais les Reds de Liverpool d'un point dans la course au titre. Cependant, la troupe de Josep Guardiola a souffert, et patienté jusqu'à la 70e minute et un tir splendide de Vincent Kompany pour faire la différence.

Dimanche prochain, la couronne nationale se jouera donc du côté d'Anfield, où Virgil van Dijk et les siens accueilleront Wolverhampton, et de Brighton, où devront se rendre les Citizens.