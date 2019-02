Premier League: City explose Chelsea

Manchester City a découpé Chelsea (6-0) dimanche, pour le compte de la 26e journée de Premier League. Il y avait déjà 4-0 après 25 minutes, à la suite des buts successifs de Sterling (4e), Aguero (13e, 19e) et Gundogan (25e). Sergio Aguero y est allé de son triplé en seconde période, sur penalty (56e), puis Raheem Sterling de son doublé (80e). Les Citizens reprennent la place de leader, à égalité de points avec Liverpool mais avec un match de plus. Chelsea est sixième, à 10 points du troisième Tottenham et à un point du quatrième, Manchester United - à égalité avec Arsenal, cinquième.