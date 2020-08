Premier League : City et United absents de la reprise

Programmée les 12 et 13 septembre prochains, la première journée de Premier League se jouera sans deux des cadors du championnat : Manchester City et Manchester United. En effet, le Times rappelle qu'il faut au moins trente jours de décalage entre la fin d'une saison et le début d'une nouvelle. Les deux clubs de Manchester, qui ont été éliminés respectivement par l'Olympique Lyonnais en Ligue des champions pour les Citizens (1-3 en quart de finale, samedi 15 août dernier) et par le Séville FC pour les Red Devils (1-2 en demi-finale de C3, le 16 août) ne pourront donc reprendre en même temps que les autres.