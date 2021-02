City a vite plié tout suspense



13 - Manchester City have won their last 13 games in all competitions, the longest winning run by a Premier League side since Arsenal between March-August 2002 (also 13). Inevitable. pic.twitter.com/8pK5JsD4I0

— OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2021

City prépare idéalement Liverpool

La bonne série de Manchester City se poursuit.Un record ! La victime du jour se nomme Burnley. Comme à l’aller, les hommes de Sean Dyche n’ont rien pu faire pour contrecarrer les Eastlands. Ils se sont inclinés 0-2, et c’est plutôt flatteur comme résultat pour eux vu l’écart de niveau qu’il y avait avec leur adversaire du jour.Les Sky Blues ont en effet marqué deux fois, mais ils auraient pu l’emporter beaucoup plus nettement s’ils avaient converti ne serait-ce que la moitié de leurs occasions franches. Il n’y aura cela dit personne pour faire la fine bouche après. Gabriel Jesus a ouvert la marque en plaçant une tête plongeante, suite à un tir contré de Bernardo Silva. Le Brésilien fut ensuite imité par Raheem Sterling. Ce dernier a assuré le break à la 38e, en reprenant de près un service à ras de terre d’Ilkay Gundogan.Tous les joueurs offensifs de City ont été décisifs durant cette partie, à l’exception de Riyad Mahrez.. Il fut au départ de l’action sur le deuxième but, et à la 58e minute il a cru inscrire le 3-0 mais sa réalisation a été refusée pour cause de hors-jeu. Enfin, l’ancien algérien pourra aussi en vouloir à Sterling, qui l’a oublié à la 50e alors qu’il était en position idéale pour conclure.Au final, City s’est donc imposé et ce succès lui permet de préparer au mieux la réception de Liverpool, le week-end prochain en championnat.Le gardien brésilien a échappé de justesse à un rouge à un quart d’heure de la fin, suite à une sortie manquée hors de sa surface. Tout sourit donc actuellement à City.