Premier League: City éjecte Chelsea du podium

L'affiche de la 13e journée de Premier League a vu Manchester City dominer Chelsea ce samedi à l'Etihad Stadium (2-1). Pourtant menés au score après l'ouverture du score de Ngolo Kanté (22e), les hommes de Pep Guardiola ont renversé la vapeur grâce à deux éclairs de deux génies.

Tout d'abord Kevin De Bruyne a égalisé (29e). C'est ensuite Riyad Mahrez qui a offert l'avantage aux Sky Blues d'un fort joli but (37e). Ce scénario a redonné confiance aux Mancuniens qui ont pu maîtriser la seconde période de bout en bout, et donc conserver ce maigre avantage.

Au classement, les Cityzens réintègrent le podium, un point derrière Leicester et à neuf longueurs de Liverpool. En revanche les Blues, 4e, sont éjectés de ce podium et voient leur série de six victoires de rang s'achever.

FULL-TIME | An exciting first half and a composed second ensure we take three big points and a fine win!



2-1 #MCICHE #ManCity pic.twitter.com/BKD4jQ1FSn