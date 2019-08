Premier League: City déroule, Chelsea accroché

Sans forcer contre Brighton (4-0), ce samedi après-midi à l’Etihad Stadium, Manchester City a remporté sa 3e victoire en 4 journées de Premier League et se retrouve provisoirement leader devant Liverpool, opposé à Burnley dans la foulée. Kevin De Bruyne a ouvert le score (2e) avant un doublé de Sergio Agüero (42e et 55e) ainsi qu’un dernier but de Bernardo Silva (79e). A noter qu’Aymeric Laporte est sorti sur blessure (42e), touché à un genou.

Dans le même temps, à Stamford Bridge, Chelsea a mené 2-0 devant Sheffield United grâce à un nouveau doublé de Tammy Abraham (19e et 43e), mais les hommes de Frank Lampard ont laissé échapper la victoire en seconde période (2-2). Kurt Zouma a offert l’égalisation au promu d’un csc à la 89e minute.

A noter le 3e but de la saison de Sébastien Haller, qui a notamment permis à West Ham de s’imposer contre Norwich (2-0) et de se hisser en 4e position. Leicester, emmené par un Jamie Vardy auteur d’un doublé contre Bournemouth (3-1), est désormais 3e.