Premier League : City, c'est fini

Voilà bien la preuve que tout ne tourne pas très rond cette saison du côté de Manchester City. Qui pouvait imaginer United, arrivé presque en habituelle victime, mettre ainsi au supplice le rival de la ville dans son stade ? En première période, les Red Devils ont eu les plus grandes facilités à développer leurs contre-attaques hyper rapides. Suffisant pour mener 2-0 à la pause et tenir la victoire finale (1-2).

Martial comme à l'entraînement

Après de premières occasions surprenantes pour Jesse Lingard (10eme) et Anthony Martial (15eme), tous les deux contrés par Ederson, Marcus Rashford a obtenu et transformé un penalty face à Bernardo Silva (0-1, 23eme). Et comme à l'entraînement, Rashford trouvait ensuite la barre (27eme) et Anthony Martial a vite doublé la mise (0-2, 29eme). Les Citizens, qui prenaient l'eau de toutes parts, n'ont jamais réussi à se montrer réellement dangereux.



Ronronnants, les hommes de Pep Guardiola se sont réveillés beaucoup trop tard, avec un but d'Otamendi sur corner (1-2, 85eme) et une ultime occasion de Mahrez (87eme). Jamais le coach espagnol n'avait connu pire début de saison au cours de sa carrière d'entraîneur (32 points en 16 matchs). Liverpool compte désormais 14 longueurs d'avance en tête de Premier League.