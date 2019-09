Premier League: City atomise Watford

Manchester City n’a fait qu’une bouchée de Watford (8-0), samedi après-midi, lors de la 6e journée de Premier League.

Les Skyblues ont inscrit cinq buts en seulement 18 minutes, signant le meilleur début de match de l’histoire du championnat anglais, grâce à David Silva (1e), auteur du but le plus rapide la saison après 52 secondes de jeu, Sergio Agüero sur penalty (6e), Riyad Mahrez (12e), Bernardo Silva (15e) et Nicolas Otamendi (18e). En seconde période, le Portugais a alourdi la note en marquant deux buts supplémentaires (49e, 60e), synonymes de triplé, avant que Kevin de Bruyne ne ponctue le score (85e).

Ce large succès permet aux joueurs de Pep Guardiola de revenir provisoirement à deux points du leader, Liverpool, qui affrontera Chelsea dimanche. Dans les autres rencontres, Everton a été surpris par Sheffield United (0-2) et Burnley a dominé Norwich (2-0).