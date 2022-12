Premier League : Chelsea vainqueur sans forcer de Bornemouth

Avec leur victoire sur Bornemouth, les Blues reviennent à six points de Tottenham, premier qualifiable pour la Ligue des Champions, avec un match de plus à jouer. Ce retard sur la quatrième place pourrait s'accroître si Manchester United, actuel 5e, remporte son match dans la soirée face à Nottingham Forest (21h00).

La quasi totalité des occasions de buts a été obtenue par les Blues, qui ont surclassé leur adversaire sans forcer leur talent. Les deux premières opportunités ont été les bonnes. Kai Havertz a d'abord été à la réception d'un centre parfait de Raheem Sterling au second poteau, qui lui a permis de marquer son quatrième but en championnat (16e, 1-0). L'avant-centre allemand a ensuite donné une passe en retrait à Mason Mount, qui a trouvé un angle parfait en dehors de la surface de réparation (24e, 2-0).

Toujours privés de N'Golo Kanté ainsi que des mondialistes Kovacic et Ziyech, les Londoniens n'ont jamais laissé d'espaces à Bournemouth, hormis dans le dernier quart d'heure, et auraient pu creuser le score à plusieurs reprises, avec Mount et Sterling dans le temps additionnel mais également Zakaria (53e), Havertz (60e), Jorginho (64e), Koulibaly (73e). En dehors d'un tir de Christie difficilement capté par Kepa (79e) et d'une tête de Solanke à côté dans le temps additionnel, Bournemouth n'a jamais été en position de profiter de ce déplacement pour conforter sa petite marge d'avance de trois points sur le premier relégable, Wolverhampton. Cette victoire permet à Chelsea de repartir de l'avant après une longue série de contre-performances dans les semaines qui ont précédé la Coupe du monde.