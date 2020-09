Premier League : Chelsea, un équilibre à trouver

A un mois de la fin du mercato, les clubs européens ont encore le temps de se renforcer. Chelsea n'a pas attendu cette dernière ligne droite pour recruter mais pourrait encore être impliqué dans de nombreux transferts d'ici à la fermeture du marché des transferts. Malgré les arrivées de Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz, Ben Chilwell, Malang Sarr ou Thiago Silva, le club londonien n'a pas encore terminé ses grandes manœuvres. D'un point de vue financier ou au niveau de l'effectif, l'équipe de Frank Lampard a besoin de trouver un équilibre. Pour y parvenir, plusieurs mouvements devraient avoir lieu dans le mois à venir.

Un déficit de 150 millions cet été A Stamford Bridge, il y a la nécessité de vendre. Les comptes doivent être équilibrés. Pour le moment, les Blues enregistrent un déficit de 150 millions d'euros sur les transferts réalisés cet été. C'est énorme et surtout rédhibitoire pour espérer continuer à se renforcer. Des joueurs comme N'Golo Kanté, Marcos Alonso ou Michy Batshuayi pourraient être respectivement vendus à l'Inter Milan, Séville ou Leeds pour renflouer les caisses. D'autres éléments devraient partir comme Malang Sarr qui sera envoyé en prêt pour la saison à venir, Tiémoué Bakayoko qui est attendu à Milan ou Kepa Arrizabalaga qui n'a pas cessé de décevoir depuis qu'il est devenu le gardien le plus cher du monde.

Une défense à renforcer Ces départs doivent rendre possible des arrivées. Le Rennais Edouard Mendy est notamment espéré pour apporter une plus-value dans le but des Blues. Un ou deux autres renforts sont également ambitionnés pour permettre à la défense de Chelsea d'être à la hauteur de son attaque. Frank Lampard dispose d'un effectif très déséquilibré où les nombreux atouts offensifs pourraient être inutiles sans une défense renforcée. Le mois qu'il reste pour faire des affaires sur le marché des transferts pourrait donc être très intéressant pour aider le troisième de la dernière saison de Premier League à se construire un effectif capable de se mêler à la course au titre. Mais aussi aux clubs européens qui souhaitent acheter des joueurs de Chelsea.