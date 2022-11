"Chelsea n'est pas à sa place. Les seuls fautifs, c'est nous !"

Les mots forts de Kalidou Koulibaly après la défaite des Blues face à Newcastle 🗣️#NEWCHE | #PremierLeague pic.twitter.com/W2yeniITNV



— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 12, 2022

Les joueurs de Chelsea sont embarqués sur les montagnes russes de la Premier League. Après quatre succès consécutifs obtenus entre début septembre et mi-octobre,Samedi, les coéquipiers d'Azpilicueta ont, concédant ainsi un troisième revers de rang. Les Blues occupent la 8eme place du classement du Championnat d'Angleterre."Cela n'a pas été simple, nous avons eu beaucoup de matches et quelques blessures de joueurs clés qui nous ont perturbés", a expliqué Graham Potter lors de la conférence de presse d'après-match. Interrogé par Canal+ Foot, le défenseur central Kalidou Koulibaly estime que "Chelsea n'est pas à sa place et les seuls fautifs c'est nous. On doit se regarder dans les yeux et continuer à travailler pour remettre Chelsea à sa place."Le groupe londonien a maintenant six semaines pour préparer la seconde partie de la saison. Mais sans ses internationaux partis au Qatar pour disputer la Coupe du Monde. Pas simple.