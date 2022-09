Premier League : Chelsea - Liverpool et Manchester United - Leeds reportés

Les rencontres de Premier League reprendront ce week-end après une pause dans la saison en signe de respect après le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Sept des 10 rencontres de Premier League ce week-end seront disputées, avec trois matches reportés en raison d'événements entourant les funérailles de la reine", peut-on notamment lire sur le communiqué officiel.

🚨 OFFICIEL : Chelsea vs Liverpool, Brighton vs Crystal Palace et Man United vd Leeds United ont été reporté ! pic.twitter.com/9Go9rhJEtL