Premier League: Chelsea et Tottenham redémarrent

Samedi après-midi, lors de la septième journée de Premier League, Chelsea, qui restait sur une défaite à Liverpool (1-2), s’est imposé à Stamford Bridge face à Brighton (2-0). Jorginho sur penalty à la 50ème et Willian à la 76ème sont les buteurs des Blues, qui se hissent à la 6e place.

Egalement battu lors de la précédente journée, à Leicester (2-1), Tottenham s'est aussi imposé, contre Southampton, malgré la grosse erreur d’Hugo Lloris face à Danny Ings sur le but de l’égalisation des Saints. La bourde du gardien français n’a pas empêché son équipe de l’emporter 2 buts à 1 grâce à Tanguy Ndombele (24e) et Harry Kane (43e). Serge Aurier a été expulsé après deux cartons jaunes en première période. Les Spurs grimpent provisoirement au quatrième rang.

Dans les quatre autres matches ayant commencé à 16h, Wolverhampton a battu Watford 2-0 (Doherty 18e, CSC de Janmaat 61e) pour remporter son premier match de la saison, Crystal Palace s’impose 2-0 contre Norwich grâce à un penalty de Luka Milojevic avant que Andros Townsend ne double la mise à la 92e . Aston Villa et Burnley ont fait match nul 2-2 (El-Ghazi 33e, McGinn 79e pour Villa, Rodriguez 68e et Wood 81e pour Burnley). Score identique de 2-2 entre Bournemouth et West Ham (King 17e et Wilson 49e pour les locaux, Yarmolenko à la 10e et Cresswell à la 74e pour les Hammers).