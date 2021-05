Sur fond de boycott des réseaux sociaux pour protester contre les abus en ligne et avec le rendez-vous face au Real Madrid en demi-finales retour de Ligue des Champions qui approche, Chelsea recevait Fulham pour un derby de Londres prometteur ce samedi. Cette rencontre de la 34e journée de Premier League a vu les hommes de Thomas Tuchel ouvrir le score en première période par l'entremise de Kai Havertz. Ce dernier marquait entre les jambes d'Alphonse Areola dès la dixième minute suite à un bon travail de Mason Mount, qui avait réceptionné une belle ouverture de Thiago Silva. En mission pour se maintenir d'ici la fin de saison, Fulham avait mis énormément de pression en début de match, sans parvenir à inquiéter une formation de Chelsea patiente et qui démontrait encore et toujours les vertus mises en place par son coach depuis son arrivée en provenance du PSG. Les Cottagers laissaient des espaces, que Chelsea ne parvenait pas à exploiter avant le repos. 1-0, le score à la pause.

Havertz s'offre un doublé

Les choses allaient être légèrement différentes dans le second acte, car Chelsea faisait enfin fructifier l'une de ses nombreuses opportunités pour "breaker" dès la 49e minute. Havertz frappait encore après un une-deux avec son compatriote Timo Werner pour donner une plus grande amplitude à la maîtrise des locaux. On retrouvait d'ailleurs Havertz à l'heure de jeu. L'Allemand, bien lancé en profondeur, était contré au dernier moment par Adarabioyo, qui l'empêchait d'inscrire un triplé personnel. Le reste de la rencontre se déroulait sur un rythme assez lent. Fulham ne se montrait guère menaçant face à la belle gestion des Blues. 2-0, score final. Chelsea assure et se rassure avant de recevoir le Real Madrid pour un choc de C1 en théorie bien plus intense. Le club merengue est prévenu.

