Le retour au King Power Stadium, le terrain où il avait signé ses premiers exploits en Angleterre, a réussi à N’Golo Kanté ce samedi. Le milieu international français a participé à la victoire de Chelsea face à Leicester, et en s’offrant au passage un magnifique but. Une réalisation digne des plus grands manieurs du ballon.

Le chef d’œuvre de Kanté

A la 28e minute, et alors que son équipe londonienne menait déjà 1-0 grâce à une tête victorieuse d’Antonio Rudiger à la suite d’un corner (14e), le champion du monde a assuré le spectacle sur une magnifique action individuelle. Servi par Reece James à la hauteur de la ligne médiane, il a avancé une vingtaine de mètres balle au pied avant de décocher un tir du gauche. Excusez du peu. L’exécution était parfaite et le cuir au fond des filets.



Kanté se muant en showman, il ne pouvait décidément pas arriver grand-chose à l’équipe de Thomas Tuchel durant cette partie. Le leader de la Premier League n’a d’ailleurs été inquiété qu’à deux reprises dans cette partie. A chaque fois, Edouard Mendy a veillé au grain. A la 63e, il s'est déployé pour repousser d'une claquette une frappe lointaine d'Amartey. Et à la 82e, il a neutralisé une tentative de Maddison. Le Sénégalais a donc su se montrer alerte dans cet après-midi très calme, préservant ainsi le clean sheet.



Après avoir assuré le break, Chelsea s’est mis définitivement à l’abri au milieu de la seconde période (71e). Hakim Ziyech et Christian Pulisic, les deux rentrants, ont fait plier tout suspense dans cette rencontre. Ça faisait 3-0 et cela aurait pu faire plus si l’Américain avait transformé sa première tentative (68e) ou si Hudson-Odoi avait été plus adroit devant les buts quelques minutes plus tôt (62e). Ça sera bien sûr sans regrets pour les champions d’Europe. En gagnant ce samedi, ils comptent provisoirement six points d’avance en tête du classement.