Premier League : Burnley pourrait être racheté par une société américaine

Exclusive: American sports investment company ALK Capital is in talks to purchase Premier League club Burnley, sources tell @Reuters https://t.co/DXhixi6Aj2 via @sgevans

— Reuters (@Reuters) September 23, 2020

L'agence de presse britannique Reuters a eu vent d'un nouveau processus d'achat de club dans le championnat anglais. Selon ses informations, la société américaine d'investissement dans le sport ALK Capital LLC, avec le concours d'autres investisseurs privés, négocierait en ce moment même pour acquérir l'écurie de Burnley, qui avait terminé 14eme de Premier League l'an passé. Les pourparlers seraient, selon les sources de Reuters, à un stade avancé. ALK Capital LLC est présidé par Alan Pace, qui a été président du Real Salt Lake, un club de foot de Major League Soccer (MLS) tandis que Burnley est actuellement la propriété de deux hommes d'affaires britanniques : Mike Garlick, le président, qui détient 49,24 % des parts, et de l'autre John Banaszkiewicz à hauteur de 28,2 %.Alan Pace a déjà tenté pareille opération, il y a un an, avec l'aide de Dave Checketts (propriétaire fondateur du Real Salt Lake et ex-président du Utah Jazz ainsi que des New York Knicks en NBA) mais la tentative qui visait Sheffield United (Premier League) n'a pas été au bout. Dans ce deal, Dave Checketts est également cité mais ce dernier n'agit ici qu'en tant que simple conseiller.