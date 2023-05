Premier League : Bukayo Saka prolonge à Arsenal jusqu'en 2027

Après la saison folle qu'il a réalisé sous le maillot d'Arsenal, Bukayo Saka méritait au moins ça. À un an de la fin de son contrat, l'ailier anglais vient de prolonger avec son club formateur. Ce mardi, les Gunners ont annoncé la prolongation de leur joueur pour trois années supplémentaires. Il est ainsi engagé jusqu'en 2027. Finalement rattrapé par Manchester City dans cette folle course au titre en Premier League, Arsenal a pu compter sur son son numéro 7 pour résister le plus longtemps possible. Cette saison, le joueur formé au club a inscrit 13 buts et adressé 11 passes décisives.

"Retenir nos jeunes talents est la clé de notre progression"

C'est donc tout naturellement que Mikel Arteta s'est montré très heureux au moment d'apprendre la prolongation de son joueur. "C'est formidable pour le club que Bukayo ait prolongé son contrat. Retenir nos jeunes talents est la clé de notre progression et Bukayo représente un élément majeur de notre équipe actuelle et pour l'avenir. En plus d'être un talent fantastique, Bukayo est une personne spéciale, nous l'aimons tous et il fait honneur à lui-même et à sa famille pour le travail acharné et l'engagement qu'ils ont tous consenti pour atteindre ce niveau aujourd'hui. Avec nos supporters, nous sommes impatients de profiter du développement de Bukayo avec nous dans les années à venir", s'est réjoui le coach des Gunners dans le communiqué du club.