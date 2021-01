Premier League : Bruno Fernandes encore meilleur joueur du mois

Pas sa première récompense

Un an après son arrivée au sein de Manchester United, Bruno Fernandes marque déjà les esprits. Très apprécié des Anglais, l'ancien joueur du Sporting Clube de Portugal s'éclate en Premier League. Et pour preuve, il vient d'être élu meilleur joueur du mois de décembre. Cette récompense, il l'a déjà reçue auparavant, en février, en juin puis en novembre. Une performance qui rentre dans l'histoire puisque ce n'était jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui en Premier League. Mais cette récompense est méritée, puisque le milieu de terrain de 26 ans est très souvent impliqué dans les buts de son équipe. Lors du dernier match contre les Wolves (1-0), Marcus Rashford a ainsi marqué le but de la victoire sur une passe décisive du Portugais. Avant ça, contre Leicester (2-2), il avait déjà offert une passe décisive à l'Anglais, et a même marqué le dernier but de la rencontre. Et lors de la victoire contre Leeds (6-2), il avait été buteur à deux reprises. Depuis, Manchester United occupe la tête du classement de la Premier League.Preuve de son talent, Bruno Fernandes a reçu d'autres distinctions individuelles ces dernières années. Celui qui est passé par Sampdoria, en 2016-2017, a notamment remporté le trophée du plus beau but de la Premier League en juin 2020. Cette même année, il a aussi fini meilleur buteur de Ligue Europa de la saison 2019-2020. Avant cela, il a été élu meilleur joueur de la Liga NOS, la première division portugaise, à deux reprises, en 2018 et en 2019. Il a aussi fait partie de l'équipe type de la Ligue Europa en 2018 et en 2020. Mais également de l'équipe type du championnat portugais en 2018 et 2019. Sur le plan collectif, il a gagné différents trophées avec le Sporting et le Portugal. En club, il a remporté la Coupe du Portugal en 2019 et la Coupe de la Ligue en 2018 et en 2019. Avec la Seleção, il a notamment gagné la première édition de la Ligue des Nations, en 2019. Bruno Fernandes n'a sans doute pas fini d'impressionner.