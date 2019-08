Premier League: Brighton et Burnley s'imposent, Schneiderlin voit rouge

Après les rencontres de Liverpool et Manchester City, huit équipes de Premier League ont fait leurs débuts aujourd'hui.

Dans "l'affiche" de ce multiplex, Crystal Palace affrontait Everton, et Wilfried Zaha qui avait été au cœur d'un transfert avorté entre les deux clubs, débutait sur le banc. Les Toffees se sont montrés à leur avantage, mais Van Aanholt a sauvé une frappe de Richarlison sur la ligne. En fin de rencontre, Morgan Schneiderlin a été expulsé après deux avertissements.

Dans les autres rencontres, Brighton et Burnley ont fait parler la poudre. Le promu est allé s'imposer sur la pelouse de Watford 3-0, avec des buts de Doucouré contre son camp, Andone et Maupay, l'ancien Niçois pour sa première en Premier League. Même score pour Burnley à domicile contre Southampton. Un doublé de Barnes et un but de Gudmundsson suffisent au bonheur des Clarets.

Dans le dernier match de 16h, Bournemouth et Sheffield United se sont quittés sur un match nul 1-1. Mepham a marqué pour les Cherries, Sharp a égalisé pour le promu.