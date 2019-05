Premier League: Bournemouth contrarie Tottenham

Fraîchement surpris à domicile par l’Ajax en demi-finale aller de la Ligue des champions, Tottenham a essuyé une deuxième déconvenue ce samedi en championnat.

Les Spurs ont été battus sur la pelouse de Bournemouth ce samedi dans le cadre de la 37e levée de Premier League, terrassés dans le temps additionnel par un but d’Aké (1-0).

Réduits à neuf après les expulsions de Son (43e) et Foyth (48e), les coéquipiers de Lloris, troisièmes, pourraient perdre ce week-end leur place au profit de Chelsea et voir Arsenal et Manchester United revenir sur leurs talons. Pour un final palpitant dimanche prochain !